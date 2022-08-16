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الاقتصادي

«سوق دبي» يصعد لأعلى مستوياته خلال 3 أشهر

متعاملون في سوق دبي المالي (أرشيفية)
17 أغسطس 2022 02:16

أبوظبي (وام)

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ارتفع سوق دبي المالي في ختام تداولات أمس متجاوزاً 3400 نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر. وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.51 في المائة أو ما يعادل 17.27 نقطة ليقفل عند 3414.59 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 18 مايو الماضي، بينما استقر مؤشر سوق أبوظبي «فادكس» عند مستوى 10215.59 نقطة. 
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.59 مليار درهم في سوق أبوظبي و325.8 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 406.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 15.3 ألف صفقة. وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 175.1 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين منها 136 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و39.1 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 703.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 527.9 مليون درهم. وشهد سوق أبوظبي ارتفاع أسهم مثل «أبوظبي التجاري» بنسبة 2.16 في المائة و«أي آند - اتصالات سابقاً» 0.43 في المائة و«أبوظبي للموانئ» 0.8 في المائة و«الدار» 0.41 في المائة و»الياه سات» 0.38 في المائة و«أدنوك للحفر» 0.28 في المائة و«طاقة» 1.59 في المائة و«فيرتيغلوب» 4.41 في المائة. في حين صعد سهم «الواحة كابيتال» أكثر من 2.3 في المائة مع إعلان الشركة إبرامها شركتها التابعة و المملوكة بالكامل «الواحة لاند» صفقة بيع 17 مبنى من المستودعات الصناعية المؤجرة مقابل 555 مليون درهم. وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 458.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة 276.9 مليون درهم، و«الدار العقارية» جاذباً 117.7 مليون درهم. بينما تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم العقار يقودها «إعمار العقارية» مع نموه بنسبة 3.17 في المائة ليصل إلى مستوي 5.85 درهم مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 130.8 مليون درهم، فيما تصدر «دبي الإسلامي» المرتبة الثانية بسيولة 58.5 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير. وارتفعت أسهم قطاع الاستثمار بقيادة «دبي للاستثمار» بعد ارتفاعه بنسبة 0.82 في المائة، كما صعد «سوق دبي المالي» بنسبة 0.57 في المائة و»شعاع كابيتال» 0.2 في المائة.

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