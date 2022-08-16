2.1 مليار درهم عقود البناء في عجمان

عجمان (وام)

تجاوزت عقود البناء في إمارة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.1 مليار درهم، حسب التقرير الصادر عن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. وأظهر أن العقود شهدت نمواً مقارنة مع الفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث سجل عام 2020 نحو 800 مليون درهم، فيما رُصدت قيمة البناء بمليار و900 مليون درهم في العام المنصرم 2021.

وقال عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إن إمارة عجمان تبوأت مكانة مرموقة في سلم المدن الجاذبة للزوار والسياح والزوار والمستثمرين، وأصبحت مدينة عيش مثالية، موفرةً بيئة مثالية تتضمن خدمات شاملة ومتكاملة تتلاءم مع جميع الشرائح والفئات، وتلبي المتطلبات وتتوافق مع مختلف الأذواق، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.

وذكر مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن نسبة الارتفاع في قيمة عقود البناء بلغت11% مقارنة مع العامين الماضين، مما يبرهن على ثقة السكان وأصحاب المشاريع بالإمارة الحاضنة للجميع والتي تضمن استمرارية المشاريع وتوسعة نطاقها وتحقيقها للأهداف المنشودة، منوها أن الدائرة نالت المرتبة الأولى عربياً في مدة استخراج رخصة البناء.