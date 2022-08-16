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الاقتصادي

29% نمو إيرادات «أنغامي»

29% نمو إيرادات «أنغامي»
17 أغسطس 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت أنغامي، خلال النصف الأول من العام الجاري 29% نمواً في الإيرادات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 21.1 مليون دولار، فيما ارتفع عدد الاشتراكات الشهرية المدفوعة 41%. جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدلات انتقال المشتركين من نظام الاشتراكات المدعومة بالإعلانات إلى نظام الاشتراكات المدفوعة، بالإضافة إلى زيادة عدد المستخدمين النشطين 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 19.5 مليون مشترك، وما صاحب ذلك من زيادة في عائدات الإعلانات والاشتراكات. وبالرغم من الأداء، فقد أثّر سعر الصرف الأجنبي سلباً على حجم الإيرادات بالعملات الأجنبية بقيمة 3.5 مليون دولار، وفي حال عدم احتساب تأثيرات العملات الأجنبية هذه وتطبيق أسعار الصرف الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فكان سيشهد حجم إيرادات المنصة ارتفاعاً بأكثر من 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأنغامي: «إن النتائج التي استطاعت أنغامي تحقيقها في خلال الشهور الستة الأولى لهذا العام تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نتائج مالية استثنائية مع نهاية عام 2022. والفضل في ذلك يعود أولاً إلى حرصنا على تلبية تطلعات مستخدمي المنصة الأوفياء من خلال إثراء مكتبتها بالمحتوى العربي المميز وتعزيز إمكانات البث الرقمي عبر تبني أحدث التقنيات وأكثرها تقدماً. وبذلك، ستحافظ أنغامي على مكانتها الريادية في قطاع البث الرقمي لتصبح واحدة من منصات الترفيه الرقمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

أنغامي
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