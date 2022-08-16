3.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 3.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 596 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 763.22 مليون درهم و507 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 749.12 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 124 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. كما سجلت الرهونات قيمة قدرها 1.71 مليار درهم منها 19 رهونات أراضي بقيمة 231.73 مليون درهم و85 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.48 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الممزر بمليار درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 171 مليون درهم. وأما بالنسبة للهبات تم تسجيل 40 هبة بقيمة 49.17 مليون درهم.