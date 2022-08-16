15.5 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب في الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

ارتفع صافي استثمارات الأجانب، غير العرب، في الأسهم المحلية إلى أكثر من 15.54 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، في ظل جاذبيتها الاستثمارية والأداء القوي للشركات المُدرجة، بدعم رئيسي من قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للدولة. واستنادا إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، حقق المستثمرون الأجانب، غير العرب، مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 70 مليارا و276 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية الأسبوع الماضي مقابل مبيعات بنحو 54 ملياراً و733 مليون درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 15.54 مليار درهم محصلة شراء. وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب، غير العرب، في سوق أبوظبي إلى نحو 51 ملياراً و517 مليون درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 37 مليارا و843 مليون درهم بصافي استثمار 13.673 مليار درهم محصلة شراء. وفي سوق دبي بلغ صافي شراء المستثمرين الأجانب غير العرب 1.86 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.