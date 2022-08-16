استهلاك الغاز في ألمانيا يتراجع 15% النصف الأول

قال الاتحاد الألماني لصناعة الطاقة والمياه اليوم الثلاثاء إن استهلاك الغاز في ألمانيا هبط نحو 15 بالمئة في النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها في 2021، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى أحوال جوية أكثر اعتدالا في الربيع. وأضاف أن زيادات حادة في أسعار الطاقة وتطورات اقتصادية ضعيفة وإجراءات لتوفير الطاقة بحافز شخصي قد تكون ساهمت أيضا في انخفاض استهلاك الغاز. وقال الاتحاد إن توليد الكهرباء من الغاز ينخفض بالفعل منذ منتصف 2021. وأضاف أن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز انخفض إنتاجها نحو 12 بالمئة في النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.