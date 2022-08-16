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الاقتصادي

بناء المساكن في الولايات المتحدة يهوي وتراخيص البناء تهبط

عاملون في موقع للإنشاء بالولايات المتحدة
16 أغسطس 2022 20:16

هبط بناء المساكن في الولايات المتحدة بشكل حاد في يوليو متأثراً بارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار مواد البناء، مما يشير إلى أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم قد تواصل الانكماش في الربع الثالث. وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء، إن بناء المساكن الجديدة هوى 9.6 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 1.446 مليون وحدة الشهر الماضي. وعدّلت الوزارة البيانات لشهر يونيو بزيادة طفيفة إلى معدل قدره 1.599 مليون وحدة من القراءة السابقة البالغة 1.559 مليون وحدة. وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن ينخفض بناء المساكن إلى معدل قدره 1.540 مليون وحدة. وهبطت التراخيص لبناء المساكن مستقبلاً 1.3 بالمئة إلى معدل قدره 1.674 مليون وحدة.

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المصدر: رويترز
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