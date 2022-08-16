النفط يواصل خسائره مع استمرار ضعف توقعات الطلب

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن جددت بيانات اقتصادية من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 94.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا، أي 0.5 في المئة، إلى 88.97 دولار للبرميل. وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو ثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة.
وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.