الثلاثاء 16 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

10 مليارات درهم حجم سوق إدارة المرافق في الإمارات

10 مليارات درهم حجم سوق إدارة المرافق في الإمارات
16 أغسطس 2022 01:52

يوسف العربي (أبوظبي)

تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط في حجم سوق إدارة المرافق الذي بلغ نحو 10 مليارات درهم، بحسب «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق».
وتستحوذ الإمارات على 37 % من إجمالي حجم سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يبلغ نحو 27 مليار درهم.
في السياق ذاته أشار تقرير مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات إلى أن الإمارات برزت باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في مجال الإدارة المتكاملة للمرافق في الشرق الأوسط، حيث تعتبر الدولة المركز المالي الإقليمي بالمنطقة.

ونوه التقرير بأن الجهود المتزايدة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتنويع اقتصادها بعيداً عن صادرات النفط عززت القطاعات الخدمية بقوة، ما أسهم في نمو سوق إدارة المرافق المتكاملة في الدولة.
ولفت التقرير إلى أن التطورات السريعة في الدولة مثل تشييد المباني الشاهقة، والفيلات السكنية الفاخرة، وتوسيع مكاتب الشركات، والاستفادة من قطاع السياحة، حفز الطلب على قطاع خدمات إدارة المرافق في جميع أنحاء الدولة.

أخبار ذات صلة
«المنخفض الجوي» يتراجع و«الأرصاد»: تأثيره لا يزال قائماً
نورة الكعبي: تجربة السياحة الثقافية في الإمارات متكاملة العناصر

نمو متواصل 
 وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد»، مؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «MEFMA»، لـ«الاتحاد»: إن نمو قطاع إدارة المرافق دولة الإمارات العربية المتحدة يتواصل بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بمشاريع التطوير العمراني، لا سيما أن 40% من إجمالي المباني في الدولة تُديرها شركات إدارة المرافق مما يشير إلى حجم فرص النمو في السوق المحلي.
وتوقع لوتاه أن ينمو قطاع إدارة المرافق في الإمارات بنسبة تتراوح بين 10% و12%، كما أنه من المرجح أن تسجل مجموعة إمداد نمواً بنسبة تبلغ 10%، مرجعاً ذلك بشكل أساسي إلى اكتمال العديد من مشاريع التطوير الحضري بالدولة في العام الحالي، ونضج الوعي لدى المطورين والمجتمعات بأهمية وفائدة خدمات إدارة المرافق، والقيمة المضافة التي توفرها لهم.

تداعيات التضخم العالمي
 وحول تأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمية على عمليات الشركة قال لوتاه: «إن التضخم وزيادة الأسعار يؤثران على عمليات الشركة، ونحن بحاجة إلى مراجعة أسعارنا وفقاً لزيادة تكاليف المواد التي نستخدمها في العمليات بما لا يؤثر على جودة الخدمة». 
 وأوضح أن طريقة التعامل مع تداعيات التضخم العالمي تختلف من شركة إلى أخرى، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها حكومة الإمارات الرشيدة للحد من تأثيرات موجة التضخم العالمي على السوق المحلية.  وبالنسبة للتغير في أسعار إدارة المرافق خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي قال لوتاه: إن الطلب على العقود شهد زيادة ملحوظة وكبيرة في قطاع إدارة المرافق، حاله حال القطاعات الأخرى، ونتوقع زيادته خلال الفترة الباقية من العام الحالي. وأرجع الارتفاع إلى شعور المستخدمين بالاطمئنان بعد الجائحة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. 
 وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمداد»: إن الشركة تجاوزت أهدافها المتعلقة بالإيرادات للنصف الأول من عام 2022، ومن المقرر أن تكتسب عملاء جدد لتضيفهم إلى محفظتها الكبيرة خلال الأشهر المقبلة وستشمل خطط التوسع الحالية والمستقبلية كلاً من مصر والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

 

الإمارات
الشرق الأوسط
جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق
آخر الأخبار
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
دنيا
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
اليوم 08:47
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©