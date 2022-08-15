10 مليارات درهم حجم سوق إدارة المرافق في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط في حجم سوق إدارة المرافق الذي بلغ نحو 10 مليارات درهم، بحسب «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق».

وتستحوذ الإمارات على 37 % من إجمالي حجم سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يبلغ نحو 27 مليار درهم.

في السياق ذاته أشار تقرير مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات إلى أن الإمارات برزت باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في مجال الإدارة المتكاملة للمرافق في الشرق الأوسط، حيث تعتبر الدولة المركز المالي الإقليمي بالمنطقة.

ونوه التقرير بأن الجهود المتزايدة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لتنويع اقتصادها بعيداً عن صادرات النفط عززت القطاعات الخدمية بقوة، ما أسهم في نمو سوق إدارة المرافق المتكاملة في الدولة.

ولفت التقرير إلى أن التطورات السريعة في الدولة مثل تشييد المباني الشاهقة، والفيلات السكنية الفاخرة، وتوسيع مكاتب الشركات، والاستفادة من قطاع السياحة، حفز الطلب على قطاع خدمات إدارة المرافق في جميع أنحاء الدولة.

نمو متواصل

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد»، مؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «MEFMA»، لـ«الاتحاد»: إن نمو قطاع إدارة المرافق دولة الإمارات العربية المتحدة يتواصل بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بمشاريع التطوير العمراني، لا سيما أن 40% من إجمالي المباني في الدولة تُديرها شركات إدارة المرافق مما يشير إلى حجم فرص النمو في السوق المحلي.

وتوقع لوتاه أن ينمو قطاع إدارة المرافق في الإمارات بنسبة تتراوح بين 10% و12%، كما أنه من المرجح أن تسجل مجموعة إمداد نمواً بنسبة تبلغ 10%، مرجعاً ذلك بشكل أساسي إلى اكتمال العديد من مشاريع التطوير الحضري بالدولة في العام الحالي، ونضج الوعي لدى المطورين والمجتمعات بأهمية وفائدة خدمات إدارة المرافق، والقيمة المضافة التي توفرها لهم.

تداعيات التضخم العالمي

وحول تأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمية على عمليات الشركة قال لوتاه: «إن التضخم وزيادة الأسعار يؤثران على عمليات الشركة، ونحن بحاجة إلى مراجعة أسعارنا وفقاً لزيادة تكاليف المواد التي نستخدمها في العمليات بما لا يؤثر على جودة الخدمة».

وأوضح أن طريقة التعامل مع تداعيات التضخم العالمي تختلف من شركة إلى أخرى، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها حكومة الإمارات الرشيدة للحد من تأثيرات موجة التضخم العالمي على السوق المحلية. وبالنسبة للتغير في أسعار إدارة المرافق خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي قال لوتاه: إن الطلب على العقود شهد زيادة ملحوظة وكبيرة في قطاع إدارة المرافق، حاله حال القطاعات الأخرى، ونتوقع زيادته خلال الفترة الباقية من العام الحالي. وأرجع الارتفاع إلى شعور المستخدمين بالاطمئنان بعد الجائحة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمداد»: إن الشركة تجاوزت أهدافها المتعلقة بالإيرادات للنصف الأول من عام 2022، ومن المقرر أن تكتسب عملاء جدد لتضيفهم إلى محفظتها الكبيرة خلال الأشهر المقبلة وستشمل خطط التوسع الحالية والمستقبلية كلاً من مصر والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.