1.1 مليار درهم صادرات «حرة الفجيرة» خلال الربع الثاني

الفجيرة (وام)

بلغت قيمة الصادرات في المنطقة الحرة بالفجيرة خلال الربع الثاني من الجاري ملياراً و156 مليون درهم قيمة، فيما بلغت قيمة الواردات 812 مليون درهم، وفقاً لمركز الفجيرة للإحصاء بحكومة الفجيرة.

وتقع هيئة المنطقة الحرة الفجيرة بجوار ميناء الفجيرة، وتتميز الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة بسهولة الوصول إلى جميع موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، والهند وباكستان بوساطة سفن الحاويات الأسبوعية.

كما تصل خدمات الخطوط الرئيسة من أوروبا الشمالية والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأقصى وأميركا الشمالية على نحو أسبوعي، وتصل الخدمات مرتين أسبوعياً إلى الشرق الأقصى ومرة واحدة في الأسبوع لأميركا الشمالية.