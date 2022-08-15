سوق دبي يفتح أبوابه أمام شركات الوساطة لتقديم خدمات تداول وتقاص المشتقات

دبي (الاتحاد)

حصل سوق دبي المالي على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على السماح لشركات الوساطة العاملة في بورصة دبي للذهب والسلع، بممارسة مهام عضو المشتقات في سوق دبي المالي، الأمر الذي يُتيح لتلك الشركات تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات في سوق دبي المالي لأول مرة.

وتلبي هذه الخطوة الاهتمام المتزايد من قبل شركات الوساطة المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع كوسطاء في بورصة دبي للذهب والسلع، والبالغ عددها قرابة 21 شركة، بتقديم خدماتها في سوق دبي المالي. وتلقى السوق عدداً من الاستفسارات حول كيفية منح هذه التراخيص.

ورحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بصدور قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (15ر.م) لسنة 2022 بشأن ضوابط مزاولة شركات الوساطة لدى بورصة دبي للذهب والسلع لمهام عضو المشتقات لدى سوق دبي المالي، مُشيداً بالتعاون الكبير من قبل الهيئة مع سوق دبي المالي، مما أسهم في إنجاز هذه الخطوة غير المسبوقة التي تعكس تكامل منظومة أسواق المال والسلع.

ووفقاً لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، أصبح بمقدور شركات الوساطة العاملة في بورصة دبي للذهب والسلع الحصول على مجموعة متنوعة من التراخيص ذات الصلة بمزاولة مهام عضو المشتقات في سوق دبي المالي تشمل كلاً من: وسيط تداول، وسيط تداول وتقاص، أو وسيط تداول وتقاص عام، وذلك بما يتناسب مع الترخيص الممنوح لها في بورصة دبي للذهب والسلع.

وقال حامد علي: «تمتلك دبي منظومة متكاملة من أسواق المال والسلع، ونحن حريصون على تعزيز تكامل كافة عناصر هذه المنظومة وتمكين مختلف المتعاملين من اغتنام الفرص المتنوعة التي يوفرها السوق عبر منتجات مالية وفئات أصول متنوعة، إذ يعد سوق دبي المالي من بين أكثر الأسواق المالية الإقليمية توفيراً لفئات أصول متعددة بما في ذلك الأسهم وصناديق المؤشرات والعقود المستقبلية للأسهم والنفط، وغيرها بما يواكب الطلب المتزايد من قاعدة السوق المتنوعة من المستثمرين المحليين والعالميين».