جمارك دبي: 559 ألف مطالبة استرداد التأمين بـ3.7 مليار درهم

دبي (الاتحاد)

حققت جمارك دبي 37% نمواً في إجمالي مطالبات استرداد التأمين لتصل قيمتها إلى 3.7 مليار درهم خلال النصف الأول 2022 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.

وتمكن نظام «إعادة التأمينات الذكي» الذي ابتكرته جمارك دبي لمساعدة العملاء على تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من تحقيق زيادة بمطالبات استرداد التأمين التي أنجزتها الدائرة خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 17.4% ليصل عددها إلى 559 ألف مطالبة، مقارنة مع 476 ألف مطالبة في النصف الأول من عام 2021.

ويدعم نظام «إعادة التأمينات الذكي» قدرة العملاء على توفير الوقت والجهد ويخفض الكلفة على الشركات، ويعزز النظام قدرة جمارك دبي على احتساب التأمينات المستردة بشكل أبسط وأكثر دقة، كما يقلص النظام على نحو غير مسبوق المدة اللازمة لإعادة التأمينات بالاعتماد على التقنيات المتطورة والتحسينات المستمرة.

وتواكب التسهيلات التي توفرها جمارك دبي للعملاء على صعيد مطالبات استرداد التأمين التطور المحقق في مجال المطالبات عبر المقاصة (التحويل الآلي المباشر) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بلغ عددها في النصف الأول من عام 2022 نحو 33 ألف مطالبة استرداد بقيمة رسوم جمركية محولة بلغت 224 مليون درهم، حيث يمثل نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية أحد أهم الأدوات التقنية التي تساهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي من خلال اختصار زمن تحويلات الرسوم الجمركية.

وقال يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف): «يعد النمو القوي المسجل في قيمة التأمينات الجمركية، خلال النصف الأول من العام الجاري، من المؤشرات المهمة لمدى انتعاش حركة التجارة في دبي ولمساهمة الإمارة الفاعلة في تعافي القطاع التجاري على المستوى الدولي، حيث تحرص جمارك دبي تطوير قدراتها باستمرار من أجل تسهيل كافة الإجراءات الجمركية للمتعاملين».