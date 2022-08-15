607.7 مليون درهم صافي أصول «ريت»

دبي (الاتحاد)

بلغ صافي أصول شركة الإمارات دبي الوطني «ريت» للربع الأول من سنتها المالية والمنتهي في 30 يونيو الماضي 165.6 مليون دولار (607.7 مليون درهم)، بما يعادل 0.66 دولار للسهم الواحد مقارنة بـ 166.9 مليون دولار (612.5 مليون درهم) في الربع السابق. وعند استبعاد تأثير صرف أرباح الأسهم المستحقة للمساهمين في يوليو والبالغة 5 ملايين دولار، ارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 2.3%، مدعوماً بأول نتيجة ربع سنوية إيجابية للتقييمات منذ الربع الثاني لعام 2018، ما يعكس نمو نشاط التأجير عبر كامل المحفظة وتحسن ظروف السوق العقاري.