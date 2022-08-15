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الاقتصادي

الأسهم الإماراتية تستقطب 1.66 مليار درهم في مستهل الأسبوع

متعاملون في سوق دبي
15 أغسطس 2022 21:16

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.66 مليار درهم في ختام جلسة اليوم تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار. وتوزعت السيولة بواقع 1.334 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و329.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 649.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 19.2 ألف صفقة. ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10235.64 نقطة مع نهاية التعاملات، فيما بلغ مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3397.32 نقطة. وفي سوق أبوظبي صعد سهم «أغذية» بنسبة 2.8% و«أبوظبي للموانئ» 1.21% و«سيراميك رأس الخينة» 1.01% و«أبوظبي الإسلامي» 0.87% و«أبوظبي التجاري» 0.22%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 293.6 مليون درهم تلاه «إشراق للاستثمار» بسيولة 179.5 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» جاذباً 173.06 مليون درهم. وفي سوق دبي، ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.71% جاذباً سيولة بنحو 23.2 مليون درهم، فيما زاد سهم «إعمار العقارية» بنحو 1.07% مع تصدره قائمة النشاط بسيولة تجاوزت 112 مليون درهم، كما زاد «تيكوم» 0.83% و«العربية للطيران» 1.8% و«شعاع كابيتال» 1.45%.

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