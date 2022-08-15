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طيران الخليج تسير رحلتين أسبوعيتين إلى مطار رأس الخيمة

سالم القاسمي وزايد الزياني خلال توقيع الاتفاقية
15 أغسطس 2022 20:33

 
المنامة (الاتحاد) وقعت طيران الخليج اتفاقية مع مطار رأس الخيمة الدولي لتسيير رحلتين أسبوعيتين إلى رأس الخيمة في 3 أكتوبر المقبل. تم التوقيع على الاتفاقية في مقر طيران الخليج الرئيسي بالمحرق بحضور رئيس مجلس إدارة طيران الخليج زايد بن راشد الزياني، ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي، والرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي أتاناسيوس تيتونيس، والرئيس التنفيذي لهيئة السياحة لرأس الخيمة راكي فيليب، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركتين. وقال زايد بن راشد الزياني خلال حفل التوقيع بقوله «كوننا الناقلة (البوتيك) الرائدة ذات الحضور الدولي البارز في المنطقة، يسعدنا إضافة رأس الخيمة على قائمة وجهاتنا البحرية، ورفع عدد وجهاتنا في الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاث وجهات تشمل إلى جانب رأس الخيمة أبوظبي ودبي. لقد قمنا اليوم بالتوقيع على بدء خدماتنا وعملياتنا إلى رأس الخيمة، وأنا على ثقة أن مسافرينا سيعجبون بكل ما يقدمه لهم مطار رأس الخيمة الدولي من مرافق حديثة وخدمات ممتازة».

طيران الخليج
مطار رأس الخيمة الدولي
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