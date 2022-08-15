«طيران الإمارات» و«إيجيان» اليونانية تتشاركان بالرمز

دبي (الاتحاد) أبرمت طيران الإمارات اتفاقية جديدة للمشاركة بالرمز مع الناقلة اليونانية «إيجيان AEGEAN»، ما يتيح لعملائها مواصلة السفر بسلاسة إلى ثمان نقاط في اليونان عبر أثينا، باستخدام تذكرة واحدة وسياسة أمتعة متسقة. والوجهات الثماني هي: «كيركايرا Kerkyra» و«تشانيا Chania» و«هيراكليون Irakleion» و«ميكونوس Mikonos» و«ثيرا Thira» و«رودوس Rhodes» و«ثيسالونيكي Thessaloniki» و«أليكساندروبولوس Alexandropoulos. كما ستضع»إيجيان«، بموجب الاتفاقية، رمزها على الرحلات التي تسيّرها طيران الإمارات بين دبي وأثينا، ما يوفر لعملائها رحلات سلسة إلى مختلف وجهات طيران الإمارات إلى دبي وعبرها. ويمكن الآن حجز الرحلات على emirates.com وaegeanair.com، لدى وكلاء السفر وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت. وسوف توسع طيران الإمارات و»إيجيان«، اعتباراً من أكتوبر 2022، شبكتهما المشمولة باتفاقية الرمز المشترك لتغطي ثمان وجهات إقليمية أوروبية أخرى عبر أثينا، بما فيها بوخارست (رومانيا) وبلغراد (صربيا) ونابولي (إيطاليا)، بالإضافة إلى رحلات طيران الإمارات إلى»نيويورك نيووارك«من أثينا، و»نيويورك جيه اف كيه«من ميلانو. وتخدم طيران الإمارات أثينا حالياً ب12 رحلة أسبوعياً بطائرات البوينج 777. وتقدم طيران الإمارات لعملائها تواصلاً عالمياً مكثفاً عبر القارات الست، وذلك بفضل اتفاقيات الرمز المشترك مع 26 ناقلة جوية، وشريكين في السكة الحديد، بالإضافة إلى 110 شركاء إنترلاين في جميع أنحاء العالم. وتغطي شبكة خطوط»إيجيان«138 وجهة في 44 دولة (29 وجهة محلية داخل اليونان و109 وجهات دولية)، وتشغّل الناقلة أسطولاً مكوناً من 64 طائرة، منها طرازا الإيرباص A320 وA321 neo الجديدان. ونالت للعام العاشر على التوالي جائزة Skytrax World Airline 2021 كأفضل شركة طيران إقليمية في أوروبا. كما حصلت مؤخراً على تصنيف 4 نجوم من Skytrax للوقاية من»كوفيد-19"، حيث تنفذ منذ بدء انتشار الجائحة أعلى المعايير وأفضل الممارسات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي لحماية الركاب والطاقم.