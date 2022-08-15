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إنجاز 943 مبنى في دبي خلال النصف الأول

عقارات في دبي
15 أغسطس 2022 20:30


يوسف العربي (دبي) بلغ إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 943 مبنى، حسب بيانات بلدية دبي ومركز دبي للإحصاء. واستحوذت الفلل الخاصة على ما نسبته 64.8% من إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022 بمجموع 611 فيلا خاصة. وبلغت حصة الفلل الاستثمارية 12.8% بمجموع 121 فيلا، فيما استحوذت المباني متعددة الطوابق على ما نسبته 8.3% إجمالي عدد المباني المنجزة خلال النصف الأول، بعد استكمال 78 مبنى متعدد الطوابق. وبلغت حصة المباني العامة نحو 8% بمجموع 75 مبنى، مقابل حصة تناهز 6.2% للمباني الصناعية بمجموع 58 مبنى صناعياً خلال النصف الأول من العام الحالي. ونما عدد المباني المنجزة في دبي خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 48% لتصل إلى 168 مبنى، مقابل 113 مبنى خلال شهر مايو الماضي. وتوزعت المباني المنجزة خلال النصف الأول بواقع 146 مبنى خلال شهر يناير من العام 2022، و153 مبنى خلال شهر فبراير، و205 مبانٍ خلال شهر مارس و158 مبنى خلال شهر أبريل من العام 2022.

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العقارات في دبي
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