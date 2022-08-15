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الاقتصادي

ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية

مستهلكان في أحد المتاجر بالسعودية
15 أغسطس 2022 20:18

أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 2.7 في المئة في يوليو عنه قبل عام، مرتفعاً عن وتيرة بلغت 2.3 في المئة في يونيو. وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان، إن قطاع الأغذية والمشروبات ارتفع 3.9 في المئة وذلك بصفة أساسية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار اللحوم بشكل خاص والتي ارتفعت بما يصل إلى 5.1 في المئة. وقالت الهيئة: إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في يوليو 2022 نظراً لأهميتها النسبية المرتفعة في سلة المستهلك السعودي، إذ تمثل 18.8 في المئة منها. وأظهرت البيانات الشهرية أن مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية ارتفع 0.5 في المئة في يوليو عن يونيو. وقال جيسون توفي، كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، إن التضخم السعودي الآن بلغ ذروته أو اقترب من ذلك، وسوف يتراجع تدريجياً خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل. وأضاف توفي في تقرير للعملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن التضخم الأساسي الآن ربما بلغ ذروته أو أنه قريب جداً منها. ينبغي أن يستمر تضخم أسعار المواد الغذائية في التراجع، كما يساعد الحد الأقصى الذي تفرضه الحكومة على أسعار الوقود المحلية في احتواء تضخم أسعار الطاقة».

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المصدر: رويترز
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