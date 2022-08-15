الثلاثاء 16 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

هبوط أسعار النفط بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال

خزانات نفط في الصين
15 أغسطس 2022 19:51

انخفضت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن الطلب، بعد أن جددت بيانات اقتصادية صينية مخيبة للآمال المخاوف من حدوث ركود عالمي. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4.75 دولار أو 4.84 في المئة إلى 93.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 12.01 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 1.5 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.52 دولار أو 4.91 في المئة إلى 87.57 دولار بعد هبوطه 2.4 في المئة في الجلسة السابقة. وخفض البنك المركزي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أسعار الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو تموز مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات. وأظهرت بيانات حكومية تراجع إنتاج المصافي في البلاد إلى 12.53 مليون برميل يومياً في أدنى مستوى منذ مارس 2020. وقلص بنك (آي.إن.جي) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2022 إلى أربعة في المئة بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4.4 في المئة، محذراً من احتمال خفض التصنيف بدرجة أكبر. ويقول محللون إن هناك تركيزاً أيضاً اليوم الاثنين على محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إذ قد تزيد إمدادات النفط إذا قبلت طهران وواشنطن اقتراحاً من الاتحاد الأوروبي، وهو ما من شأنه رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

أخبار ذات صلة
الصين تخفض سعر الفائدة وتسحب بعض السيولة من النظام المصرفي
الدولار يرتفع بعد بيانات الصين واليوان يهبط مع خفض الفائدة
المصدر: رويترز
الاقتصاد الصيني
أسعار النفط
آخر الأخبار
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية صاروخية
عربي ودولي
أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية صاروخية
اليوم 07:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©