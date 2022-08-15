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انتظام حركة الطيران في مطار دبي الدولي

جانب من مطار دبي الدولي
15 أغسطس 2022 16:07

 
دبي (الاتحاد) - أكدت مؤسسة مطارات دبي عودة حركة الطيران في مطار دبي الدولي بشكل طبيعي، بعد تأثرها بسوء الأحوال الجوية المغبرة التي استمرت على مدار اليومين الماضيين. وقال متحدث رسمي من مؤسسة مطار دبي: إنه بداية من ظهر يوم الأحد وحتى الساعات الأولى من يوم الاثنين، تم إلغاء نحو 44 رحلة، في حين تم تحويل 12 رحلة إلى مطار دبي ورلد سنترال DWC والمطارات الأخرى المحيطة، لتُستأنف بعدها حركة الطيران بشكل طبيعي مع عودة جميع الرحلات إلى مطار دبي الدولي دون أي تغييرات أو تأخير عن الجدول الزمني المحدد. وأوضح المتحدث أن مؤسسة مطارات دبي تمكنت بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من الحد من التداعيات واستعادة جميع العمليات بشكل طبيعي، داعياً جميع المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم للتحقق من المعلومات حول الرحلة.

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