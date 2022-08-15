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تراجع حاد في أسعار الذهب عالمياً مع صعود الدولار

سبائك من الذهب
15 أغسطس 2022 13:14

تراجعت أسعار الذهب بنحو حاد خلال تداولات اليوم، مع صعود الدولار الأميركي.

ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 1.15% أو ما يعادل 20.86 دولار إلى 1782.86 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 12:58 مساءً بتوقيت الإمارات".

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وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.96% تعادل 17.5 دولار لتصل إلى 1797.95 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم بنسبة 1.29% إلى 2190.77 دولار، ونزل البلاتين 1.9% إلى 941 دولارا، في حين انخفضت الفضة بنسبة 1.22% إلى 20.44 دولار للأوقية. 

المصدر: وام
الذهب
الدولار
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