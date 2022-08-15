«أغذية» تنفذ استحواذات ب2.3 مليار درهم وتدشن مصنعها في السعودية 2023

قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، إن القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ التي نفذتها المجموعة تجاوزت 2.3 مليار درهم العام الماضي، فيما يجري العمل حالياً على صفقة استحواذ جديدة في مصر إضافة إلي التوسع في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع الهدف المتمثل في ريادة السوق الإقليمية لقطاع الأغذية والمشروبات بحلول 2025. وأضاف سميث في - حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» - أن المجموعة أمامها فرصة كبيرة لتعزيز نموهاً جغرافياً، لا سيما في السعودية وأسواق أخرى مثل باكستان ومصر، حيث نمضي قدماً نحو الاستحواذ على 60% من مجموعة أبو عوف المصرية، مشيراً إلى أن تلك الصفقة سترسخ من وجودنا في السوق المصرية. وأوضح سميث أن «أغذية» ستستثمر نحو 90 مليون درهم ضمن خططها التوسعية في السعودية وذلك لتشييد منشأة صناعية جديدة ضمن شركة النبيل للصناعات الغذائية بمدينة جدة، مشيراً إلى انه من المستهدف بدء عمليات الإنفاق الاستثماري لتشييد المصنع الجديد خلال الشهور المقبلة، فيما من المتوقع التشغيل والبدء في عمليات البيع خلال النصف الثاني من العام القادم 2023. وذكر انه من المقرر استمرار عمليات الإنفاق الاستثماري على المصنع الجديد في السعودية حتى عام 2025، حيث تُقدر الاستثمارات الأولية في تلك المرحلة ب 65 مليون درهم، مشيراً إلى أن التوسع في السعودية يعد استثمارا استراتيجيا في أكبر سوق بدول مجلس التعاون الخليجي، في مسعى من المجموعة لتعظيم الإنتاج محلياً وترسيخ تواجدها بالسوق السعودية. وأكد سميث أن «أغذية» تتمتع بالقدرات الكافية لمباشرة عمليات الاستحواذ، التي تتوافق مع استراتيجيتها طويلة المدى، فضلا عن قدرة المجموعة على تمويل المزيد من عمليات الاستحواذ، التي من الممكن أن تتم إذا كانت تخدم معايير استراتيجيتها وتتلاءم معها، حيث نعكف باستمرار على دراسة جميع الفرص السانحة بالسوق لعمليات الاستحواذ. وأشار إلى أن «أغذية» تتمتع بمستويات منخفضة من صافي المديونية، كما تضمن قوائمنا المالية استمرارية المركز القوي للمجموعة، إذ يُقدر صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 2.4 مرة. ورداً على سؤال حول خطط المجموعة في النصف الثاني من العام، قال سميث: «سيظل تركيزنا منصباً على التكامل بين أعمال الشركات، وتعزيز أعمالها، وتحقيق الاستفادة القصوى والمُثلى من عمليات الدمج، التي قد يتضمن بعضها خططاً استثمارية ثانوية، تهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات المجموعة، ونحن ماضون في الوفاء بوعودنا نحو تنويع أعمالنا، وخلق فرص النمو». وأشار سميث إلى أن أصول المجموعة ارتفعت إلى 6.3 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى تحقيق نمو قوي في الإيرادات، وزيادة صافي الأرباح بواقع 74%، لتصل إلى 118 مليون درهم، بعد أن نجحنا في دمج أعمال الشركات التي استحوذنا عليها في 2021 ضمن قوائمنا المالية الموحدة، وتعزيز العائد الاستثماري من تلك الشركات. وتوقع سميث أن تحصد «أغذية» في عام 2022، ثمار عمليات الاستحواذ المنفذة، بالتماشي مع استراتيجية المجموعة لعام 2025، مضيفا: «أرسينا أسس تحويل المجموعة نحو نمط الأعمال التجارية القائمة على المنتجات الاستهلاكية، التي نتوقع أن يكون لها عظيم الأثر على أداء المجموعة خلال ال 12 شهراً المقبلة، لقد حققنا إيرادات بقيمة ملياري درهم خلال النصف الأول من العام الجاري ومن المحتمل أن نحقق إيرادات مماثلة خلال ما تبقى من العام الجاري». كما توقع سميث أن تتمكن المجموعة من زيادة ربحيتها، مع استمرار دمج أعمال الشركات المستحوذ عليها ضمن عمليات المجموعة، والاستفادة بفاعلية من أوجه خفض التكاليف وتعظيم الإيرادات المحققة من عمليات الدمج والاستحواذ، مضيفا: «استطعنا تحقيق نمو قوي في الشركات التي استحوذنا عليها خلال الستة أشهر الأولى من العام، كما أجرينا تقييمات حول كيفية تنفيذ استثمارات استراتيجية أخرى، لزيادة فاعلية تلك الشركات، وتحفيز المزيد من النمو». وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، إن المجموعة حققت نجاحاً كبيراً في مستهل استراتيجيتها الخمسية، مع نمو أعمالها بقوة، فضلا عن التحرك بنجاح وثبات نحو بناء مزيج من منتجات أكثر تركيزاً على المستهلك، مشيراً إلى أن المجموعة نجحت في تحقيق عدد من الأهداف الكبرى خلال فترة وجيزة، مثل تنويع مصادر إيراداتها، بالإضافة إلى تعزيز فاعلية التكاليف بقيمة وصلت إلى 97 مليون درهم خلال 18 شهراً فقط، وذلك من إجمالي المعدل المستهدف الذي يزيد على 200 مليون درهم. وأضاف أن منتجات مجموعة أغذية تصل حالياً إلى أكثر من 45 سوقاً في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، وشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، كما زادت مساهمة صادرات قطاع الأعمال الاستهلاكية، وقطاع الأعمال الدولية في الإيرادات بواقع 84.5%، و4.9% على التوالي على أساس ربع سنوي، فيما أصبح قطاع الأعمال الاستهلاكية للمجموعة يمثل 73% من إجمالي مبيعات المجموعة، البالغة 1.5 مليار درهم. وأكد أن «أغذية» تعكف حالياً على وضع وتنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي طويلة المدى، تتضمن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وهي الاستراتيجية التي ستعمل على تبسيط عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، مشيراً إلى أن المجموعة تخطط لطرح منتجات جديدة قريباً، منها الوجبات الخفيفة الصحية، والتمور، والبروتينات النباتية، بالإضافة إلى المياه التي تحتوي على إضافات معززة للصحة العامة، وسيتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن تلك المنتجات، بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والرقابية.