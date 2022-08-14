«أبوظبي للجودة» يصدر 3981 شهادة معايرة في النصف الأول

ريم البريكي (أبوظبي)

أصدر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة نحو 3981 شهادة معايرة بهدف ضمان تسلسل الأجهزة المستخدمة في الدولة مع النظام الدولي للوحدات، كما أنجز 422 تقرير مقارنة بينية بهدف قياس كفاءة وفعالية خدمة المعايرة المقدمة من قبل المختبرات العاملة على المستويين الوطني والإقليمي، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتمكن المجلس من خلال معهد الإمارات للمترولوجيا التابع له، خلال الفترة نفسها من إعداد 110 تقارير متخصصة في مجال القياس على المستويين المحلي والإقليمي وحقق 1260 ساعة تدريب متخصص في مجالات القياس.

وأكد سعيد المهيري، المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال إحاطة إعلامية بمقر المعهد في مدينة مصدر، حرص المجلس على الارتقاء بالقدرة الإنتاجية للصناعات المحلية وتطويرها وتعزيز جودة الصناعة الإماراتية عبر مشاركة الخبرات الفنية في مجال القياس مع المختصين وأصحاب الصناعات.

وأضاف المهيري أن خدمات معهد الإمارات للمترولوجيا تهدف إلى توفير مرجعية القياس على مستوى إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، لضمان الدقة في القياسات المختلفة باعتبارها متطلباً تقنياً مهماً للصناعات، بما يعزز من تنافسيتها ويحقق الثقة في الاقتصاد المحلي والانفتاح على الأسواق العالمية.

وقال: إن المعهد يقدم العديد من الخدمات المترولوجية للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تقديم خدماته لمتعامليه من دول المنطقة، مما يوفر خدمات قياس ومعايرة ذات كفاءة عالية وقدرة فنية متميزة، تسهم في تحقيق استدامة قطاع الصناعة وانعكاسه على الأداء الاقتصادي بشكل عام.

وأكد المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، على أولوية الاستثمار في الكوادر الوطنية وتأهيلهم من خلال دورات تخصصية في أماكن مختلفة حول العالم، مشيراً إلى أن نسبة التوطين تصل حالياً إلى 83% من إجمالي العاملين في المعهد، فيما من المستهدف زيادة نسبة التوطين إلى 100% خلال ثلاث سنوات.