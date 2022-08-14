24.2 مليار درهم أرباح 17 بنكاً وطنياً مدرجاً

أبوظبي (وام)

ارتفع صافي أرباح 17 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 24 مليار و179 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة. واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022 بنسبة 40.5% أو ما يعادل 6.966 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت نحو 17 ملياراً و213 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

ووصلت أرباح 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلى 13 ملياراً و815 مليون درهم، بزيادة بمقدار 42.6% مقارنة بنحو 9 مليارات و686 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغت أرباح 7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي نحو 10 مليارات و362 مليون درهم في النصف الأول من 2022، بارتفاع بنسبة 37.7% مقابل 7 مليارات و526 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2021.

واستحوذ بنك «أبوظبي الأول» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 50% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021، وزادت أرباح «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 11% إلى 5.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، محققاً بذلك أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019.

وأظهرت نتائج بنك «أبوظبي التجاري» أن صافي الأرباح ارتفع إلى 3.059 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 21% مقارنة بالنصف الأول من العام 2021.