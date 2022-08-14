«الخليج للملاحة» تعيد تمويل 5 ناقلات مواد بتروكيماوية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في «سوق دبي المالي»، استكمالها عملية إعادة تمويل 5 سفن مخصصة لنقل المواد البتروكيماوية وذلك ضمن شروط جديدة وتفضيلية، حيث تم إعادة تمويل القرض من قبل شركة جيانغسو الصينية للتمويل من خلال توقيع اتفاقية تمتد لـ 5 سنوات.

وقال علي عبودة، الرئيس المالي التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: من شأن الاتفاقية أن تؤسس علاقة قوية ومزدهرة مع شركة «جيانغسو للتمويل»، التي نكن لها الامتنان على دعمها المميز وإيمانها بقدرة الشركة على النمو والتوسع خلال السنوات القادمة، نحن نعتبر أنّ اختيارنا للشركاء البارزين لعب دوراً أساسياً في نجاح الشركة وعزمها على مواصلة نهجها التصحيحي.