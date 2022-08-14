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الاقتصادي

أتش اس بي سي يوسع نطاق خدماته في «أبوظبي العالمي»

عبد الفتاح شرف
15 أغسطس 2022 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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وسع «أتش اس بي سي» نطاق أعماله في مجال الأسواق وخدمات الأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي، وحصل على ترخيص ترتيب خدمات الحفظ الأمين لعملائه الرئيسيين من الشركات السيادية والمؤسساتية ومدراء الاستثمار.
وتعقيباً على ذلك، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: «يستثمر HSBC في تعزيز قدراته في مجال إدارة الثروات عبر جميع شرائح العملاء، من العملاء السياديين والمؤسسات، إلى الشركات العائلية والأفراد من أصحاب الثروات الضخمة، مروراً بمدراء الاستثمار والعملاء الأفراد».

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