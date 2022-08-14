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الاقتصادي

"أرامكو" السعودية تعلن عن أرباح قياسية قدرها 48.4 مليار دولار

"أرامكو" السعودية تعلن عن أرباح قياسية قدرها 48.4 مليار دولار
14 أغسطس 2022 12:34

 أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" اليوم ارتفاع صافي الدخل بنسبة 90% على أساس سنوي، وتوزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال /18.8 مليار دولار/ وذلك عن الربع الثاني من عام 2022، من المقرر دفعها خلال الربع الثالث.

وكشفت الشركة - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية حول نتائجها المالية للربع الثاني من 2022 - عن تسجيل رقم قياسي جديد في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب عام 2019، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير. وبينت الشركة أنها حققت صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي، بلغ 181.6 مليار ريال سعودي /48.4 مليار دولار أمريكي/ في الربع الثاني و329.7 مليار ريال سعودي /87.9 مليار دولار أمريكي/ في النصف الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال سعودي /25.5 مليار دولار أمريكي/ و176.9 مليار ريال سعودي /47.2 مليار دولار أمريكي/، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021. وعزت هذه الزيادة في هاتين الفترتين في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميات المباعة، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من العام 2022.

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