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متعاملو «ديوا» يشيدون بخدماتها الذكية

متعاملو «ديوا» يشيدون بخدماتها الذكية
14 أغسطس 2022 01:06

دبي (الاتحاد)

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أشاد متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بدور خدمات الهيئة الذكية في مساعدتهم على رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه والحد من الهدر والتسريبات. 
ونوه المتعاملون إلى جهود الهيئة لتوفير كافة السبل لتعزيز ثقافة الاستدامة ورفع مستوى وعي أفراد المجتمع حول مسؤوليتهم عن حماية الموارد الطبيعية. 
وأكدوا أن القنوات الرقمية التي توفرها الهيئة ومنها موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تساعدهم على إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة تستثمر أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهّل حياة المتعاملين وتساعدهم على كشف التسريبات على الفور وحل المشاكل والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر ومعالجة الأعطال دون الرجوع إلى الهيئة، مما يعزز سعادتهم ومشاركتهم في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
ديوا
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