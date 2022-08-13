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الاقتصادي

مكاسب للأسواق الأوروبية والآسيوية خلال أسبوع

مكاسب للأسواق الأوروبية والآسيوية خلال أسبوع
14 أغسطس 2022 01:06

عواصم (وام)

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ارتفعت مؤشرات الأسواق الأوروبية مع نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 1.5% ليبلغ مستوى 3776.8 نقطة بمكاسب ناهزت 51.4 نقطة، وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.8% رابحاً 61.15 نقطة ليغلق عند 7500.89 نقطة.  وربح مؤشر «داكس» الألماني أكثر من 221.9 نقطة أو ما نسبته 1.6% ليغلق عند 13795.85 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 1.26% تعادل 81.5 ليقفل عند 6553.86 نقطة، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.2% توازي 5.15 نقطة ليصل إلى 440.87 نقطة.  وصعدت الأسواق الآسيوية مع ارتفاع مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1.3% أو ما يعادل 371.11 نقطة ليغلق عند 28546.98 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس بنسبة 1.3% توازي 26.01 نقطة، بالغاً مستوى 1973.18 نقطة. 

الأسواق الأوروبية
مؤشر داكس الألماني
طوكيو
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