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الاقتصادي

392 مليون درهم صافي استثمار الأجانب بالأسهم المحلية

392 مليون درهم صافي استثمار الأجانب بالأسهم المحلية
13 أغسطس 2022 01:27

أبوظبي (وام)

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ضخ المستثمرون الأجانب غير العرب بالأسواق المالية المحلية نحو 392.3 مليون درهم كمحصلة شراء خلال 5 جلسات، منها 264.36 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و127.9 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وكشفت البيانات عن تحقيق المستثمرين الأجانب غير العربي إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 1.748 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الأخيرة، مقابل مبيعات بنحو 1.35 مليار درهم. وعلى صعيد المكاسب السوقية، فقد ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 72 مليار درهم في نهاية تداولات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس أمس، مع استمرار تفاعلها بشكل إيجابي مع إعلانات الشركات المدرجة. 
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.63 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الماضية إلى 2.703 تريليون درهم بنهاية جلسة الخميس، موزعة بواقع 2.136 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و566.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. 
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 9.13 مليار درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 7.58 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.55 مليار درهم في سوق دبي. 
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» خلال الأسبوع بنسبة 3.6% أو ما يعادل 357.6 نقطة ليغلق عند 10286.76 نقطة. 
وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 2.35% توازي 77.9 نقطة ليغلق عند 3395.01 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ 8 يونيو الماضي أي ما يزيد على شهرين.

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