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الاقتصادي

«الدار» تقدم خدماتها الاستشارية لتحديد أهداف الحياد المناخي

جريج فيور
13 أغسطس 2022 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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انضمّت شركة الدار العقارية، إلى فريق الخبراء الاستشاري الخاص بمبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi)، لتصبح أول شركة من منطقة الشرق الأوسط تقدم خدماتها الاستشارية لشركات العقارات والإنشاءات حول العالم حول تحديد أهداف الحياد المناخي المستندة إلى العلم. 
وتُعد مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم شراكة بين مؤسسة «سي دي بي»، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ومعهد الموارد العالمية (WRI) والصندوق العالمي للطبيعة (WWF).
هذا وتعمل أكثر من 3000 شركة حول العالم مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم لتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود الرامية إلى المحافظة على هذه الزيادة في حدود 1.5 درجة مئوية. 
وقال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار: «يسعدنا أن ننضم إلى فريق الخبراء الاستشاري التابع لمبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، والذي يأتي تتويجاً لالتزام الدار بمنهج الاستدامة، وتقديراً لها على دورها الرائد في وضع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المنطقة. أصبح هناك حاجة ملحّة إلى وضع معايير وإجراءات موثوقة وموحدة للإفصاحات، حيث يطلب المستثمرون والمقرضون ووكالات التصنيف وصولاً أوسع إلى تقارير الشركات غير المالية». 

شركة الدار العقارية
الحياد المناخي
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