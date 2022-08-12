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الاقتصادي

66% نمو أرباح «إعمار العقارية» خلال النصف الأول

جانب من مشاريع إعمار العقارية
12 أغسطس 2022 21:00

سجلت إعمار العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 6.11 مليار درهم، بزيادة قدرها 66% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وذلك بفضل زيادة الإيرادات مع تحسّن هوامش الربح واستمرار تحسين التكلفة. سجّلت الشركة إيرادات في النصف الأول من العام بلغت 13.57 مليار درهم، ونمواً بنسبة 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وبلغت مبيعات إعمار العقارية 17.67 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بمبيعات النصف الأول من 2021 البالغة 16.84 مليار درهم. وخلال الربع الثاني من عام 2022، سجّلت إعمار زيادة في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 53% حيث سجلت 2.932 مليار درهم، مقارنةً بـ1.92 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2021. وبلغت الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري نحو 6.94 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2021 التي بلغت 6.439 مليار درهم. وبلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 47.982 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2022، والتي تحتسب باعتبارها إيرادات مستقبلية، ما يعكس مركز إعمار المالي القوي لضمان الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين على المدى المنظور.

المصدر: وام
إعمار العقارية
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