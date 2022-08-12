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الاقتصادي

تعويضات للمسافرين المتضررين من الفوضى بمطار امستردام

صورة التقطت في أبريل الماضي لمسافرتين عالقتين بمطار سخيبول
12 أغسطس 2022 18:37

 أعلن مطار سخيبول في أمستردام، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا، في بيان أنه سيدفع تعويضات للركاب الذين فوتوا رحلاتهم بسبب طوابير الانتظار الطويلة، في ظل الفوضى التي شابت فصل الصيف. مثل العديد من المطارات الأخرى في أوروبا، عانى مطار سخيبول من اضطرابات كبيرة في الأشهر الأخيرة بسبب نقص الموظفين، بينما يتعافى قطاع الطيران من تداعيات جائحة كوفيد-19. وقال الرئيس التنفيذي لمطار سخيبول ديك بنشوب في بيان صدر مساء الخميس: «انتظر عددٌ كبير من الناس بفارغ الصبر لتمضية عطلتهم في الخارج لا سيما بعد عامين من كوفيد. نحن آسفون جداً لأن بعض الأشخاص لم يتمكنوا من السفر بسبب طوابير الانتظار الطويلة على نقاط التفتيش الأمني». وأكد المطار الهولندي أن نظام تعويض وُضع بعد استشارة مجموعة مستهلكين هولنديين، سيسدّد التكاليف التي تكبدها المسافرون الذين فوتوا رحلاتهم بين 23 أبريل و11 أغسطس. تشمل التكاليف حجز رحلة جديدة، وإيجاد رحلة أخرى أو وسيلة نقل أخرى، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة بالقرب من سخيبول. ومُنح المسافرون المعنيون مهلة لغاية 30 سبتمبر لتقديم طلب تعويض. وضع مطار سخيبول حدّاً أقصى لعدد الركاب منذ يوليو، وأكد أن الإجراء سيستمر حتى أكتوبر على الأقل في محاولة لتقليص طوابير الانتظار، لأن «كل الأقسام الفاعلة في المطار تقريبًا تعاني من نقص في عدد الموظفين».

المصدر: آ ف ب
مطار سخيبول
أمستردام
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