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الاقتصادي

مؤشرات على تراجع التضخم الأميركي تصعد بـ«وول ستريت»

متعامل في بورصة «وول ستريت»
12 أغسطس 2022 18:18

 ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الجمعة، ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل انحسار الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع شديد آخر لأسعار الفائدة بعد صدور بيانات هذا الأسبوع عن تضخم أقل من المتوقع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 94.05 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 33430.72 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 17.75 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 4225.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 86.40 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 12866.31 نقطة. 

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