مجمع الشارقة للابتكار يستقطب 1500 شركة من 45 دولة



الشارقة (الاتحاد) استقطب مسرّع الشارقة العالمي للصناعة المتقدمة (مسرع «Industry 4.0») 2022 الذي أطلقه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في نسخته الثالثة مؤخراً، أكثر من 1500 مشاركة من مختلف الشركات الابتكارية والتقنية الناشئة والأفراد من 45 دولة حول العالم، متجاوزاً ضعف عدد المشاركات في النسخة السابقة. وتصدرت الشركات التي تقدم حلولاً تقنية في الرقمنة وتقنيات الطاقة قائمة لك الشركات، تليها تلك المتخصصة بحلول النقل والخدمات اللوجستية والتحليل البيئي وتقنيات المياه والإنتاج والتصميم الصناعي.وتنوعت قائمة الشركات المتخصصة ضمن قطاعات مختلفة منها الصناعات المتقدمة، وتكنولوجيا التصنيع، والمدن الذكية، والتصميم المستدام، وتكنولوجيا الإنشاءات، والمواد الذكية، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي. وغير ذلك من التقنيات الصناعية. إذ تتنافس الشركات الناشئة المتقدمة للمسرع من جميع أنحاء العالم على فرصة أن تكون جزءاً من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTI Park)، كأهم المراكز الحاضنة والمزدهرة في المنطقة والذي يستضيف حالياً المبتكرين الذين هم في طليعة تقديم الحلول ذكية والمستدامة في المنطقة والعالم. وحول إطلاق نسخة 2022 من برنامج المسرعات، قال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: «إن هذا البرنامج يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاستثمار في القطاع الابتكاري في الامارة، وأن تكون الشارقة ممثلة بمجمع الشارقة للابتكار حاضنة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم، كما يجسد هذا المسرع توجهات الدولة الاستراتيجية في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده. وأضاف: أن هذا الكم والنوعية من الشركات التي تقدمت لبرنامج مسرع الشارقة لممارسة أنشطتها، يعكس مدى ثقتها بالمجمع كبيئة ابتكارية وداعمة لها عبر منظومة متكاملة من المرافق المتخصصة في حاضنة أعمال ابتكارية وفق نظام بيئي مميز، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى المستثمرين والمرشدين، والمشاركة بأنشطة شبكات الأعمال، والاستفادة من فرص التدريب.