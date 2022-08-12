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الاقتصادي

8.1 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالإمارات

نمو الأصول والودائع والائتمان في المصارف الإسلامية بالإمارات
12 أغسطس 2022 17:48

بلغت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات نحو 598.4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن أصول المصارف الإسلامية زادت بواقع 8.1 مليار درهم أو ما نسبته 1.37% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021. وزادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 2.45% توازي 14.3 مليار درهم مقابل 584.1 مليار درهم في أبريل الماضي، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 2.4 مليار درهم مقابل 596 مليار درهم في مايو 2021. وبحسب الإحصائيات، ارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 393.9 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2% أو ما يوازي 7.6 مليار درهم مقابل نحو 386.3 مليار درهم في مايو 2021. وزاد الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.85% أو ما يعادل 10.9 مليارات درهم،مقارنة بنحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.82% توازي 3.2 مليار درهم مقارنة بشهر ابريل الماضي. وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 1% تعادل 4 مليارات درهم، لتصل إلى 418.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 414.1 مليار درهم في أبريل السابق عليه. وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 92.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، موزعة بواقع 60.3 مليار درهم في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و19.4 مليار درهم في سندات الدين و2.6 مليار درهم في الأسهم، و10.3 مليار درهم استثمارات أخرى.

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المصدر: وام
مصرف الإمارات المركزي
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