السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى خلال 7 أشهر

رجل يمر أمام شاشة تعرض الأسهم اليابانية
12 أغسطس 2022 16:15

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في سبعة أشهر اليوم الجمعة، بقيادة أسهم مجموعة سوفت بنك وغيرها من الشركات ذات الثقل في قطاع التكنولوجيا، إذ أثارت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالاً في رفع أقل حدة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، وعززت الإقبال على المخاطرة. وقفز المؤشر نيكي 2.62 بالمئة إلى 28546.98 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 12 يناير. وارتفع المؤشر، الذي سجل أكبر مكاسب يومية في ثلاثة أسابيع، 1.32 بالمئة خلال الأسبوع محققاً ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.04 بالمئة إلى 1973.18 نقطة وصعد 1.34 بالمئة خلال الأسبوع. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الخميس بسبب عطلة محلية. وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير في يوليو مقارنة بيونيو، مما حفز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة. وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول «السوق اليابانية أقوى اليوم مما كنت أتوقع. تم القضاء على أحد أسباب عدم شراء الأسهم بعد أن أكد المستثمرون تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة». وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 5.55 بالمئة مقدماً أكبر دفعة للمؤشر نيكي، بعد أن قالت مجموعة الاستثمار التكنولوجي إنها ستحقق مكاسب بقيمة 34.1 مليار دولار من خلال تقليص حصتها في مجموعة علي بابا القابضة. وتقدم سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 4.53 بالمئة، وارتفع سهم فانوك لصناعة الروبوتات 5.89 بالمئة. وزاد سهم هوندا موتور 3.82 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بفضل ضعف الين. وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

أخبار ذات صلة
«نيكي» الياباني يوقف مسيرة صعود أربعة أيام بفعل ضعف الأرباح
أسهم اليابان تقترب من أعلى مستوى في شهرين
المصدر: رويترز
المؤشر توبكس الياباني
مؤشر نيكي الياباني
الأسهم اليابانية
آخر الأخبار
جرح
دنيا
طريقة جديدة واعدة لعلاج الجروح والتهابات الجلد
اليوم 20:07
منشأة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجددا الاتهام بقصف محطة نووية
اليوم 19:45
داماتو.. «صائدة الذهب»
الرياضي
داماتو.. «صائدة الذهب»
اليوم 19:35
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
اليوم 19:24
آثار حرائق الغابات في منطقة "جيروند" في فرنسا
عربي ودولي
تراجع الحرائق في فرنسا مع توقع هطول أمطار
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©