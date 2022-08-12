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الاقتصادي

البورصات الأوروبية تحقق مكاسب مع انتعاش «الرعاية الصحية»

بورصة يورونكست
12 أغسطس 2022 16:13

حققت الأسهم الأوروبية مكاسب اليوم الجمعة عند الفتح، بعد أن قادت سانوفي وجلاكسو سميثكلاين انتعاشاً في أسهم قطاع الرعاية الصحية، ويستعد المؤشر ستوكس 600 الرئيسي لتحقيق مكاسب أسبوعية. وارتفع سهم سانوفي 1.6 بالمئة بينما صعد سهم جلاكسو سميثكلاين 3.0 بالمئة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن دعوى أمريكية تركز على عقار لحرقة المعدة بسبب احتمال احتوائه على مادة مسرطنة. وتقدم قطاع الرعاية الصحية في أوروبا 0.4 بالمئة، بينما صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة. وارتفع المؤشر الرئيسي لليوم الثاني على التوالي ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة واحد بالمئة، إذ أدت قراءة التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع لتهدئة القلق إزاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

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