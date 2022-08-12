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الاقتصادي

رغم تراجعه.. الذهب يتجه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية

سبائك من الذهب
12 أغسطس 2022 16:01

 تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها لا تزال تتجه صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأميركية. وبحلول الساعة 08.35 انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة عند 1787.83 دولار للأوقية (الأونصة)، ولا يزال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب لرابع أسبوع على التوالي، مرتفعا واحدا بالمئة تقريبا في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ عام تقريبا. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804 دولارات للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة خلال اليوم، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1.2 بالمئة خلال الأسبوع. وهبوط الدولار يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة. كما تحوم عوائد سندات الخزانة الأميركية قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع، مما تسبب في الضغط على الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.35 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2275.30 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 957.84 دولار للأوقية.

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