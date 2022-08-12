السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

5 مجموعات صينية كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك

بورصة نيويورك
12 أغسطس 2022 15:58

أعلنت خمس شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد اليوم الجمعة انسحابها من بورصة نيويورك. وقالت «سينوبيك» و«بتروتشاينا» - من أكبر مجموعات الطاقة في العالم - في بيانين منفصلين إنهما ستتقدمان بطلب «لانسحاب طوعي» من سوق المال الأميركية. وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية «تشالكو» و«تشاينا لايف» وفرع لسينوبك مقره في شنغهاي. وشركات الصين القارية وهونج كونج معروفة بعدم تقديم بياناتها المالية إلى مدققي حسابات معتمدين من قبل السلطات الأميركية. ويلزم قانون صدر في 2020 عن الكونجرس الأميركي أي شركة مدرجة في الولايات المتحدة، بالحصول على مصادقة على حساباتها من قبل شركة معتمدة من قبل المنظمة المستقلة للمحاسبة. في حالة عدم الامتثال للتشريعات تواجه الشركات خطر إلغاء تسجيلها اعتباراً من 2024. وفي هذا الإطار أعلنت الشركات الخمس قرار انسحابها. وبررت قرارها بالكلفة المرتبطة بالحفاظ على التسجيل في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عبء الامتثال لالتزامات التدقيق. والمجموعات الخمس مدرجة على لائحة الشركات التي أمرتها هيئة ضبط الأسواق الأميركية الامتثال لالتزامات المحاسبة المفروضة، وكانت مهددة أساساً بطردها من بورصة نيويورك.

أخبار ذات صلة
الصين تفرض حالة تأهب قصوى لمواجهة موجة الحر
تايوان تدين فرض الصين عقوبات على مسوؤلة ليتوانية لزيارتها تايبيه
المصدر: آ ف ب
شركة “بتروتشاينا” الصينية
بورصة نيويورك
الصين
آخر الأخبار
جرح
دنيا
طريقة جديدة واعدة لعلاج الجروح والتهابات الجلد
اليوم 20:07
منشأة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجددا الاتهام بقصف محطة نووية
اليوم 19:45
داماتو.. «صائدة الذهب»
الرياضي
داماتو.. «صائدة الذهب»
اليوم 19:35
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
اليوم 19:24
آثار حرائق الغابات في منطقة "جيروند" في فرنسا
عربي ودولي
تراجع الحرائق في فرنسا مع توقع هطول أمطار
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©