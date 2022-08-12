5 مجموعات صينية كبرى تعلن انسحابها من بورصة نيويورك

أعلنت خمس شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد اليوم الجمعة انسحابها من بورصة نيويورك. وقالت «سينوبيك» و«بتروتشاينا» - من أكبر مجموعات الطاقة في العالم - في بيانين منفصلين إنهما ستتقدمان بطلب «لانسحاب طوعي» من سوق المال الأميركية. وصدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية «تشالكو» و«تشاينا لايف» وفرع لسينوبك مقره في شنغهاي. وشركات الصين القارية وهونج كونج معروفة بعدم تقديم بياناتها المالية إلى مدققي حسابات معتمدين من قبل السلطات الأميركية. ويلزم قانون صدر في 2020 عن الكونجرس الأميركي أي شركة مدرجة في الولايات المتحدة، بالحصول على مصادقة على حساباتها من قبل شركة معتمدة من قبل المنظمة المستقلة للمحاسبة. في حالة عدم الامتثال للتشريعات تواجه الشركات خطر إلغاء تسجيلها اعتباراً من 2024. وفي هذا الإطار أعلنت الشركات الخمس قرار انسحابها. وبررت قرارها بالكلفة المرتبطة بالحفاظ على التسجيل في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عبء الامتثال لالتزامات التدقيق. والمجموعات الخمس مدرجة على لائحة الشركات التي أمرتها هيئة ضبط الأسواق الأميركية الامتثال لالتزامات المحاسبة المفروضة، وكانت مهددة أساساً بطردها من بورصة نيويورك.