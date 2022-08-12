الإمارات: رحلات الطيران تستعيد 86% من السعة المقعدية



مصطفى عبد العظيم (دبي) استعادت شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات نحو 86% من السعة المقعدية التي كانت تشغلها قبل جائحة كوفيد-19، بعد أن تخطت السعة المجدولة لرحلتها إلى الدولة خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر أغسطس 2022 حاجز الـ 2.6 مليون مقعد، وفقاً لبيانات مؤسسة أو إيه جي، التي أظهرت احتفاظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة خلال الشهر الجاري.

وأفادت بيانات المؤسسة المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن السعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع الذي بدأ من 1 أغسطس 2022 ارتفعت إلى 1.284مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 720 ألفاً و682 مقعداً في الشهر ذاته من العام 2021، فيما بلغت السعة المقعدية للأسبوع الثاني نحو 1.284 مليون مقعداً، بارتفاع نسبته 79% على أساس سنوي خلال الأسبوع ذاته من شهر أغسطس 2021، فيما ظلت أقل بنسبة 14.1% عن مستويات الفترة ذاتها قبل الجائحة في عام 2019، ما يعكس الانتعاش المتواصل لسوق السفر الجوي في دولة الإمارات وتسارع وتيرة عودته لمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأشارت البيانات أن السعة المقعدية المجدولة عبر رحلات طيران الإمارات خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري بلغت نحو 2.21 مليون مقعداً، منها 1.11 مليون مقعد في الأسبوع الأول و1.10 مقعد في الأسبوع الثاني، مبينة أن الشركة نجحت في استعادة 72.6% من السعة مع مستوياتها المماثلة خلال تلك الفترة في عام 2019، والتي بلغت نحو 1.52 مليون مقعد، في حين زادت بأكثر من77.7% عن مستوى السعة على أساس سنوي في الفترة ذاتها من العام 2021 التي بلغت السعة خلالها نحو 623 ألفاً و270 مقعداً.

مطار دبي الدولي في الصدارة

ووفقاً لبيانات «أو إيه جي» الخاصة بقائمة أكبر 20 مطاراً في العالم من ناحية السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لمطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين خلال شهر أغسطس بإجمالي 4.098 مليون مقعد، بارتفاع نسبته 1.1% عن شهر يوليو الماضي، ليستعيد 85.3% من إجمالي الحركة المسجلة في الشهر ذاته في عام 2019، فيما صنفت البيانات مطار دبي في المركز الثاني عالمياً من ناحية إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والداخلية) معاً، بعد مطار اتلانتا الدولي في الولايات المتحدة، الذي سجل نحو 4.7 مليون مسافر داخلي ودولي.

نمو متوقع

ويتوقع أن ترتفع السعة المقعدية المجدولة على رحلات شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال النصف الثاني من شهر أغسطس بشكل ملحوظ، مع بدء عودة المسافرين من العطلة الصيفية والزخم المتوقع في نشاط الأعمال في مطلع سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات شغلت خلال يوليو الماضي نحو 5.7 مليون مقعد مجدول، مقارنة بنحو خمسة ملايين مقعد في يونيو السابق، وبنسبة نمو بلغت 15%.

وبيّنت المؤسسة استحواذ مطارات الدولة على أكثر من 28.5% من إجمالي السعة المقعدية، التي تشغلها شركات الطيران العاملة في مطارات منطقة الشرق الأوسط، والمقدرة بنحو 20.3 مليون مقعد خلال شهر أغسطس، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول من حيث السعة المقعدية على الرحلات في منطقة الشرق الأوسط تلتها السوق السعودية، وذلك بعد أن شغلت العديد من شركات الطيران رحلات إضافية من وإلى مطارات الدولة، فضلاً عن افتتاح وجهات جديدة في مختلف الأسواق، مع إدخال المزيد من طائرات عريضة البدن إلى الخدمة.