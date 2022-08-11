73 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي في 4 جلسات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية بلغت 73 مليار درهم خلال الجلسات الأربع الأخيرة، لتقفز القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 2.146 تريليون درهم عند إغلاق جلسة أمس، مقارنة مع 2.073 تريليون درهم مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسات الأربع بقيمة 417 نقطة تعادل نمواً بنسبة 4.2% ليبلغ 10346 نقطة أمس، مقارنة مع 9929.1 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وتعكس حركة أسواق المال بالدولة ومؤشراتها مرحلة الانتعاش الاقتصادي الجديدة، التي دخلها الاقتصاد الإماراتي منذ مطلع العام الجاري، وتشمل كافة قطاعات الأعمال، وقد انعكست إيجاباً على مستويات التوظيف وتحسن الدخل للأفراد والشركات، ما نتج عنه ارتفاع في السيولة المتوفرة في السوق المحلية، والتي كانت الرافعة الحقيقية لزيادة الطلب على السلع والخدمات.

وخلال جلسة تداولات الأمس، سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى مستوى له في تاريخه عند 10346 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.04% خلال جلسة تداولات الأمس، بدعم قوي من مشتريات المواطنين ولاسيما الشركات والمحافظ الاستثمارية الوطنية، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق.

وحظي المؤشر العام للسوق بدعم كبير من الارتفاع في مؤشر القطاع المالي، الذي صعد بنسبة 1.34% خلال الجلسة، حيث كان أبرز الرابحين في القطاع، بنك أبوظبي الأول الذي ارتفع 3.3% ليغلق سهم البنك على مستوى 20.66 درهم للسهم.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً ملموساً لأسهم عدد من الشركات العقارية، حيث ارتفع سهم إشراق إلى الحد الأقصى المسموح بالارتفاع إليه في يوم واحد بنسبة 15% ليغلق على سعر 0.621 درهم للسهم، كما ارتفع أيضاً سعر السوق لسهم منازل بنسبة 8.5% ليغلق على سعر 0.434 درهم، كما ارتفع سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 5.33% ليغلق على سعر 0.712 درهم للسهم.

وتمكنت الشركات المدرجة في سوق العاصمة خلال جلسة الأمس، من تحقيق مكاسب جديدة في قيمتها السوقية بلغت نحو 12 مليار درهم لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 2.146 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق ليوم أمس، مقارنة مع 2.134 تريليون درهم قيمتها الإجمالية أول أمس.

وتظهر البيانات أن 27 شركة مدرجة بالسوق أغلقت في «المنطقة الخضراء» خلال جلسة التداولات أمس، مقارنة مع 16 شركة أغلقت منخفضة، فيما استقرت أسعار 50 شركة من دون تغيير، مقارنة مع أسعار السوق المسجلة لأسهمها أول أمس.