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«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تختتم مخيمها الافتراضي

«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تختتم مخيمها الافتراضي
12 أغسطس 2022 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

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‎اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الدورة الثامنة من مخيم «تدرا» الافتراضي، والذي شكل بنسخته الحالية تجربة فريدة للطلاب المشاركين، من خلال إتاحة الفرصة لهم لاستكشاف الإمكانيات الواسعة لتقنية الميتافيرس. 
وشهد المخيم مشاركة 3026 طالباً وطالبة من مواطني الدولة والمقيمين على أراضيها، وبلغت نسبة الإناث المشاركات 47% بينما بلغت نسبة الذكور 53%. 
وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: «أصبح المخيم محطة دورية على طريق صنع المستقبل استناداً إلى روح الابتكار التي تتجلى في إبداعات أبنائنا وبناتنا الطلبة، وجاءت دورة هذا العام امتداداً لما تحقق في السنوات الماضية».

هيئة تنظيم الاتصالات
الحكومة الرقمية
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