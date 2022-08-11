«دبي للمقاصة» و«مقاصة» السعودية توقعان مذكرة تفاهم

دبي (وام)

وقعت شركة دبي للمقاصة، التابعة لسوق دبي المالي، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة»، إحدى شركات مجموعة تداول السعودية، مذكرة تفاهم توفر إطاراً عاماً لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الطرفين. وقع مذكرة التفاهم فاطمة بن قداد، المدير العام لشركة دبي للمقاصة، ووائل بن عبدالله الهزاني، المدير التنفيذي لشركة مقاصة. وتهدف المذكرة إلى وضع أسس التعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين بشأن عدد من أوجه التعاون المشترك بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات والتباحث حول فرص التدريب والتطوير في مجال التقاص المركزي، والتنظيم المشترك للفعاليات.

وقالت فاطمة بن قداد، المدير العام لشركة دبي للمقاصة: «هذه المذكرة مع شركة «مقاصة»، تعد خطوة مُهمة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون واسع النطاق بين الجانبين الأمر الذي يعود بالنفع على كافة المتعاملين ويُعزز الأنشطة الاستثمارية في أسواق المال في دبي والمملكة العربية السعودية. إننا نتطلع إلى وضع هذه المذكرة موضع التنفيذ خلال المرحلة المقبلة بما يوفر آلية فعالة لتبادل الخبرات والمعلومات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجانبين لا سيما على صعيد تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التقاص المركزي».

وقال وائل بن عبدالله الهزاني، المدير التنفيذي لشركة مقاصة: «تمثل هذه الاتفاقية مع شركة دبي للمقاصة خطوة مهمة لدعم مساعينا الرامية للتعاون مع مراكز المقاصة الإقليمية وتعزيز البنية التحتية للأسواق المالية في المنطقة».