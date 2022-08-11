النفط يصعد بعدما رفعت وكالة الطاقة توقعات نمو الطلب في 2022

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بأكثر من واحد في المئة بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على الخام هذا العام إذ دفع صعود أسعار الغاز بعض المستهلكين إلى التحول إلى النفط.

وبحلول الساعة 13.48 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 98.69 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 93.38 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه توقعاتها للطلب في 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميا "ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان".

وعلى النقيض من ذلك، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022، مستشهدة بالتأثير الاقتصادي للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا والتضخم المرتفع وجهود احتواء جائحة كورونا.

وتتوقع أوبك أن يرتفع الطلب على النفط في 2022 بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. ومع ذلك، لا تزال تتوقع رقما إجماليا للطلب العالمي على النفط أعلى من وكالة الطاقة الدولية لعام 2022.

وأدى ارتفاع مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي واستئناف تدفقات الخام في خط أنابيب يزود وسط أوروبا إلى الحد من مكاسب الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع الأخير وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات بزيادة قدرها 73 ألف برميل.