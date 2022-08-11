السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

26 مليون درهم صافي أرباح «البحيرة الوطنية للتأمين»

مقر «البحيرة الوطنية للتأمين» في الشارقة
11 أغسطس 2022 18:50

الشارقة (الاتحاد) حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين صافي أرباح نحو 25.7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2022 مقابل 27.5 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 685 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي مقابل 681 مليون درهم.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة البحيرة الوطنية للتأمين: إن الشركة حققت نتائج جيدة خلال النصف الأول من عام 2022 على الرغم من ازدياد حدة المنافسة في الأسعار، إضافة إلى الظروف التي رافقت جائحة كورونا والتي أدت إلى تراجع الدخل من العقار المملوك للشركة.
وبلغت الأقساط المكتتبة 462 مليون درهم حتى نهاية النصف الأول لعام 2022 مقابل 447 مليون درهم حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي.
وبلغت أرباح عمليات التأمين 22.6 مليون درهم حتى نهاية النصف الأول 2022 مقابل 20.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله: «تحرص الشركة على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة، كما تحرص على حماية حقوق مساهميها وعملائها على حدٍ سواء. تقوم الشركة في اتباع سياسة انتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية، وتعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة لكي تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على جميع المستويات».

شركة البحيرة الوطنية للتأمين
آخر الأخبار
‎حاكم رأس الخيمة في صورة تذكارية مع وفد المؤسسة الاتحادية ومجلس رأس الخيمة للشباب (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة للشباب: أنتم ثروتنا الحقيقية
13 أغسطس 2022
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
الإمارات
«الشؤون الإسلامية»: الشباب أمل المستقبل
13 أغسطس 2022
مكتوم الشريفي وأحد البراعم المشاركة (من المصدر)
الإمارات
«التضامن بين الأجيال».. ملتقى لشرطة أبوظبي
13 أغسطس 2022
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
الإمارات
خليفة بن طحنون: الشباب ثروة الوطن الحقيقية
13 أغسطس 2022
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
الإمارات
راشد النعيمي: الشباب حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل
13 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©