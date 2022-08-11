26 مليون درهم صافي أرباح «البحيرة الوطنية للتأمين»

الشارقة (الاتحاد) حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين صافي أرباح نحو 25.7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2022 مقابل 27.5 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 685 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي مقابل 681 مليون درهم.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة البحيرة الوطنية للتأمين: إن الشركة حققت نتائج جيدة خلال النصف الأول من عام 2022 على الرغم من ازدياد حدة المنافسة في الأسعار، إضافة إلى الظروف التي رافقت جائحة كورونا والتي أدت إلى تراجع الدخل من العقار المملوك للشركة.

وبلغت الأقساط المكتتبة 462 مليون درهم حتى نهاية النصف الأول لعام 2022 مقابل 447 مليون درهم حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي.

وبلغت أرباح عمليات التأمين 22.6 مليون درهم حتى نهاية النصف الأول 2022 مقابل 20.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله: «تحرص الشركة على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة، كما تحرص على حماية حقوق مساهميها وعملائها على حدٍ سواء. تقوم الشركة في اتباع سياسة انتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية، وتعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة لكي تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على جميع المستويات».