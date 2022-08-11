«أوبك»: أنشطة الاقتصاد الإماراتي تواصل نموها في 2022

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن الأنشطة الاقتصادية الإماراتية، واصلت نموها القوي خلال الأشهر الماضية من عام 2022. وأشارت «أوبك» في تقريرها الصادر اليوم، عن مستجدات توقعاتها الاقتصادية لشهر أغسطس الجاري، إلى مجموعة من العوامل التي شكلت دعماً للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات، منها التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، وأسعار النفط المسجلة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استضافة فعاليات معرض إكسبو دبي 2020. ولفت التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في دولة الإمارات ارتفع من 54.8 خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 55.4 خلال شهر يوليو الماضي. وأوضح التقرير أنه رغم التحديات التي يشهدها العالم، إلا أنها لم تؤثر على مستويات النمو التي سجلها اقتصاد دولة الإمارات، مدعوماً بمستويات الثقة العالية في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وكانت «أوبك»، قد توقعت خلال تقاريرها في الأشهر الماضية، مواصلة اقتصاد دولة الإمارات للنمو والانتعاش، مدعوماً بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية والتي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد - 19».