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الاقتصادي

الأسهم الأوروبية تفتح مرتفعة و«إيجون» تقود مكاسب شركات التأمين

جانب من بورصة فرانكفورت
11 أغسطس 2022 17:34

بدأت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الخميس على ارتفاع لتعزز مكاسبها في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات دلائل على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، في حين صعدت أسهم شركة التأمين الهولندية إيجون بعدما رفعت توقعاتها للعام بأكمله. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد أفضل جلسة له منذ ما يقرب من أسبوعين أمس الأربعاء، نتيجة الرهانات على أن بيانات التضخم ستشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على التروي في رفع أسعار الفائدة. وقفز سهم إيجون 7.5 بالمئة لتتصدر مؤشر ستوكس 600 بعدما رفعت توقعاتها لتوليد رأس المال التشغيلي للعام بأكمله والتدفق النقدي الحر في 2021-2023. وزاد مؤشر قطاع التأمين الأوروبي 0.8 بالمئة في التعاملات المبكرة وكان من بين أكبر الرابحين. كما ارتفعت أسهم مجموعة زيوريخ للتأمين 1.3 بالمئة، بعد أن أعلنت عن زيادة أفضل من المتوقع في الأرباح التشغيلية في النصف الأول.

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