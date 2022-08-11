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الاقتصادي

مبيعات السيارات في الصين تقفز 30% يوليو الماضي

جانب من دورة سابقة لمعرض السيارات في الصين
11 أغسطس 2022 17:32

 ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 29.7 بالمئة في يوليو مقارنة معها قبل عام، لتصل إلى 2.42 مليون وحدة وتواصل الانتعاش الذي بدأ في يونيو بدعم من تخفيف قيود كوفيد-19 وحوافز حكومية. وأظهرت البيانات الصادرة عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات اليوم الخميس، أن المبيعات للأشهر السبعة الأولى لا تزال أقل بنسبة اثنين بالمئة مقارنة مع نفس الفترة في 2021. وارتفعت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، وتشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، بنسبة 120 بالمئة في يوليو تموز مقارنة معها قبل عام. وسعت الصين إلى إنعاش الطلب على السيارات من خلال تقديم حوافز مثل خفض ضريبة شراء المركبات ذات المحركات الصغيرة، وتقديم حوافز لإحلال السيارات الكهربائية بدلاً من تلك التي تعمل بالبنزين.

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المصدر: رويترز
مبيعات السيارات في الصين
الاقتصاد الصيني
السيارات الكهربائية
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