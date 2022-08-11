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الاقتصادي

«نماء» تسهل مشاركة 16 ألف شركة تملكها سيدات في سلاسل التوريد بجنوب أفريقيا

وفد «نماء» خلال الزيارة
11 أغسطس 2022 17:20

 الشارقة (الاتحاد) استعرضت «نماء» للارتقاء بالمرأة، خلال زيارة ميدانية أجرتها مؤخراً إلى جنوب أفريقيا، كلاً من المنجزات والتحديات التي واجهت برنامج «تحفيز تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال»، الذي أطلقته المؤسسة بالشراكة مع «منظمة الأمم المتحدة للمرأة» في العام 2018، بهدف إزالة عوائق تكافؤ الفرص وتمكين المرأة اقتصادياً، والذي كان حصيلته تمكين 16 ألف رائدة أعمال في البلاد. وخلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام، شاركت «نماء»، في سلسلة من الندوات والجلسات النقاشية، والاجتماعات، والزيارات الميدانية، مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية، والشركاء المحليين، والمستفيدين من البرنامج، وحددت المجالات التي ينبغي تطويرها، والفرص الجديدة الكفيلة بتوسيع نطاق دورها في تمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم. ويركز برنامج المبادرات الرئيسة في جنوب أفريقيا على بناء قدرات الشركات التي تمتلكها نساء ودعمها، وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من عقود توريد القطاع الحكومي والخاص، وبشكل خاص في القطاعات غير التقليدية، من خلال تحفيز التزام القطاع الحكومي والمؤسسي نحو المرأة. ويسعى البرنامج لبناء منظومة دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى أسواق التوريد ومصادر التمويل المالي، وفي الوقت ذاته مناقشة قيود العرض والطلب بالنسبة للمشترين ورواد الأعمال. وتناولت ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة، رئيسة الوفد الزائر، سبل تطوير بيئة العمل لتمكين رائدات الأعمال في مختلف القطاعات، مسلطة الضوء على برنامج المبادرات الرئيسية ل«نماء» في جنوب أفريقيا لتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة. وقالت ريم بن كرم: «نحن ملتزمون بتعزيز تكافؤ الفرص وتمكين رائدات الأعمال من خلال توفير فرص في الأسواق لك الشركات التي تمتلكها نساء في جميع أنحاء العالم، لأن توفير فرص متكافئة يساعد سيدات الأعمال على النمو ليصبحن قائدات ومبتكرات وصانعات للتغيير». وأضافت أن «تعاوننا الاستراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، الذي يتماشى مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة (نماء) للارتقاء بالمرأة، لإطلاق برنامج المبادرات الرئيسة يهدف لتحويل مشهد الأعمال وتقليص الفوارق في جنوب أفريقيا، من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ومع دعم شركائنا في منظمة الأمم المتحدة للمرأة، تواصل (نماء) تحقيق رؤيتها للارتقاء بالمرأة وبناء مستقبل عادل لها في جميع أنحاء العالم».

مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة
ريم بن كرم
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